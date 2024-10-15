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17 октября, 08:01
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Калмыкия станет первым пилотным регионом, где пройдет фиджиталквест для студентов медиков

Калмыкия станет первым пилотным регионом, где пройдет фиджиталквест для студентов медиков

Наш земляк – известный хирург, депутат, председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья Бадма Башанкаев высоко оценил возможности фиджитал-центра, недавно открытого в Элисте.

В этом центре, среди довольно многих и разных форматов, есть место для соревнований медиков, как в классическом варианте, так и в виртуальном аналоге.

- Я рад, что есть возможность провести Фиджиталквест для студентов медицинского колледжа имени Тамары Хахлыновой, - говорит Бадма Николаевич, - и тому, что первым региональным примером медицинских игр будущего станет фиджитал-центр Калмыкии. Глубоко уверен, подобные конкурсы надо тиражировать по всей стране.

Подробнее расскажем в дневном выпуске вестей в 14.30.

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