Полицейский из Калмыкии вышел в финал Всероссийского конкурса "Народный участковый - 2024"

Андрей Сангаджиев стал победителем регионального этапа конкурса Народный участковый. Жители Калмыкии в онлайн-голосовании выбрали капитана полиции Андрея Юрьевича.

Он служит в органах внутренних дел 17 лет. Выпускник Краснодарского университета МВД РФ. Свою службу начинал стажером в должности полицейского патрульно-постовой службы ОВД по Лаганскому району Калмыкии.

- «Для меня очень важно мнение жителей о работе участкового, как и доверие с их стороны. Поэтому благодарен всем, кто за меня проголосовал. Служба в полиции – важная ответственность. И главное в ней - безопасность наших граждан. Это, на мой взгляд, приоритетная задача. А для качественного выполнения необходимо постоянно повышать знания, набираться профессионального опыта», - считает народный участковый Андрей Сангаджиев.

Фото: МВД Калмыкия