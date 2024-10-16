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17 октября, 13:40
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В Уманцевской сельской библиотеке прошел бенефис читающих мам, пап и детей «Это у нас семейное".

В Уманцевской сельской библиотеке прошел бенефис читающих мам, пап и детей «Это у нас семейное".

В качестве героев были приглашены три семьи. Любители чтения рассказали о своих настольных книгах. Какие издания у них дома на полках. Также продемонстрировали свои таланты, умение работать в команде и, конечно же, заинтересованность в том, чтобы традиция семейного чтения оставалась их верным спутником по жизни.» Семьям вручили памятные подарки от библиотеки – сообщили в пресс-службе Сарпинского РМО.

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