В Уманцевской сельской библиотеке прошел бенефис читающих мам, пап и детей «Это у нас семейное".

В качестве героев были приглашены три семьи. Любители чтения рассказали о своих настольных книгах. Какие издания у них дома на полках. Также продемонстрировали свои таланты, умение работать в команде и, конечно же, заинтересованность в том, чтобы традиция семейного чтения оставалась их верным спутником по жизни.» Семьям вручили памятные подарки от библиотеки – сообщили в пресс-службе Сарпинского РМО.