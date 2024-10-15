За нарушения транспортной безопасности предприниматель привлечен к административной ответственности

Прокуратура Кетченеровского района провела проверку соблюдения о транспортной безопасности пассажиров. В ходе проверки установлено, что предприниматель не разработал, не утвердил и не направил в Федеральное дорожное агентство паспорт обеспечения безопасности своей машины.

В связи с этим прокуратур возбудила дело об административном правонарушении.

Постановлением государственного инспектора отдела надзора Межрегионального управления по ЮФО предприниматель признан виновным и оштрафован на 30 тысяч рублей.