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17 октября, 07:08
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За нарушения транспортной безопасности предприниматель привлечен к административной ответственности

За нарушения транспортной безопасности предприниматель привлечен к административной ответственности

Прокуратура Кетченеровского района провела проверку соблюдения о транспортной безопасности пассажиров. В ходе проверки установлено, что предприниматель не разработал, не утвердил и не направил в Федеральное дорожное агентство паспорт обеспечения безопасности своей машины.

В связи с этим прокуратур возбудила дело об административном правонарушении.

Постановлением государственного инспектора отдела надзора Межрегионального управления по ЮФО предприниматель признан виновным и оштрафован на 30 тысяч рублей.

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