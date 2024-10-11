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13 октября, 16:13
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Сегодня состоялась V Московская Джангариада

Сегодня состоялась V Московская Джангариада

Проходила она во дворце игровых видов спорта "Содружество", в г. Москва. Этот культурно-спортивный праздник посвящен 415-летию со дня вхождения калмыцкого народа в состав России. Состязания прошли по нескольким дисциплинам: калмыцкая борьба «Бөк бәрлдән», стрельба из лука, футбол, волейбол, армрестлинг, настольный теннис, взрослые и детские шахматы, метание аркана, альчики, детские спортивные состязания, «Папа, мама, я – спортивная семья».

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