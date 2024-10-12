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14 октября, 14:59
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Как и обещали синоптики, наступило похолодание.

Как и обещали синоптики, наступило похолодание.

Температура воздуха сегодня по региону в среднем 14- 16 градусов, а ночью от 0 до 5. Порывы же ветра в эти дни достигают до 20 м/с, что приводит к пыльным бурям. В этой связи, как сообщает городская администрация, планируют подачу тепла с 15 октября. При этом моментально батареи во всех домах не прогреются - система наполняется постепенно. Чтобы в квартирах стало стабильно тепло, потребуется время после запуска отопления.

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