Педагоги из Калмыкии принимают участие в программе повышения квалификации.

В эти дни на базе Московского педагогического государственного университета проходит первая осенняя программа повышения квалификации для советников директоров по воспитанию. Среди участников программы 20 учителей из Республики Калмыкия.

Педагоги понимают важность постоянного повышения квалификации специалистов по воспитанию. Программа помогает советникам директоров получать важную информацию из научных источников, позволяет корректировать, улучшать воспитательные практики, благодаря общению с коллегами.

Здесь делятся передовыми подходами и новейшими методиками в сфере педагогики и наставничества. Это уникальная возможность для профессионального роста. В ходе обучения слушатели займутся разбором рабочих практик по созданию Штаба воспитательной работы, изучат подходы к развитию воспитательных пространств и познакомятся с инструментами эффективного взаимодействия с родительским сообществом.