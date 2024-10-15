Бойцу спецоперации помогли в благоустройстве жилья.

За помощью он обратился в региональный фонд «Защитники Отечества». Военнослужащий получил тяжелое ранение. Теперь его быт стал более комфортным и адаптированным под его индивидуальные потребности. В квартире установлена система «умный дом», кухня оборудована мебелью, имеется робот-пылесос, ортопедическая кровать и другие полезные помощники для комфортного проживания. Как было отмечено, региональный фонд помогает не только в решении первоочередных проблем, но и в адаптации к мирной жизни.