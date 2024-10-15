17 октября, 12:50
 10 °C
106,08
97,26
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 октября, 09:10
НовостиСобытие

Бойцу спецоперации помогли в благоустройстве жилья.

Бойцу спецоперации помогли в благоустройстве жилья.

За помощью он обратился в региональный фонд «Защитники Отечества». Военнослужащий получил тяжелое ранение. Теперь его быт стал более комфортным и адаптированным под его индивидуальные потребности. В квартире установлена система «умный дом», кухня оборудована мебелью, имеется робот-пылесос, ортопедическая кровать и другие полезные помощники для комфортного проживания. Как было отмечено, региональный фонд помогает не только в решении первоочередных проблем, но и в адаптации к мирной жизни.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Пришло ли в ваш дом тепло?
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия