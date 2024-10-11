Сегодня день работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Этот профессиональный праздник отмечают ежегодно во второе воскресенье октября. Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью экономики нашей республики. В Калмыкии работает около 100 сельскохозяйственных предприятий, более 3500 фермерских хозяйств и не менее 60 тыс. личных подсобных хозяйств.

К своему профессиональному празднику аграрии подошли с хорошими результатами. Недавно завершилась всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2024». На нем приняли участие делегация Республики Калмыкия в составе специалистов Министерства сельского хозяйства РК и его подведомственных организаций, ведущих сельскохозяйственных предприятий, ученых-аграриев. С успехом выступив на конкурсах выставки, участники из Калмыкии завоевали 2 золотые медали и получили дипломы.