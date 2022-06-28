Жительнице п. Яшкуль Елене Бабенко присвоено звание «Мать-героиня».

Указ о награждении подписан Президентом Владимиром Путиным. У нее 12 детей: шесть сыновей и шесть дочерей. Многодетная мама занимается и общественной деятельностью - является членом Совета женщин Яшкульского района.

Глава семейства Сергей Анатольевич работает в Яшкульском дорожном управлении асфальтоукладчиком.Сын Анатолий - водитель и трудится вместе с отцом.