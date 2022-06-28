14 ноября, 14:56
Жительнице п. Яшкуль Елене Бабенко присвоено звание «Мать-героиня».
Указ о награждении подписан Президентом Владимиром Путиным. У нее 12 детей: шесть сыновей и шесть дочерей. Многодетная мама занимается и общественной деятельностью - является членом Совета женщин Яшкульского района.Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Глава семейства Сергей Анатольевич работает в Яшкульском дорожном управлении асфальтоукладчиком.Сын Анатолий - водитель и трудится вместе с отцом.
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