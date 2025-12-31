27 января, 13:49
 -17 °C
90,29
76,01
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
27 января, 10:12
НовостиСобытие

Сегодня — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Это одно из главных событий, ознаменовавших коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. У стен Ленинграда плечом к плечу с представителями других народов воевали более двух тысяч уроженцев Калмыкии. На их долю выпали тяжелейшие испытания, но ничто не сломило их волю к победе. В Элисте, в школе № 17, состоялся Урок памяти «Блокадный хлеб». Его провели «Волонтёры Победы».

Ровно 82 года назад ценой невероятных усилий было снято кольцо вражеской блокады. История не знает другого примера, чтобы город, окружённый захватчиками, не только не сдался врагу, но и жил, работал, сражался. Каждый из 872 дней блокады вошёл в историю как пример величия человеческого духа, преданности и любви к своему городу и своей стране.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия