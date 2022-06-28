Творческий коллектив из Калмыкии стал призером международного конкурса в Китае.

Фестиваль “Караван на Великом Чайном пути” объединил свыше 800 участников из разных стран. Детский оркестр калмыцких народных инструментов “Байр” из Целинного района занял второе место. Кроме того, в номинации “Фольклор” серебро получил Ариш Арнюдаев, а в номинации “Горловое пение” - завоевал Чингис Ностаев. Ребята посетили города Монголии и Китая, а также обменялись опытом с коллегами.

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