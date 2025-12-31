В Малодербетовском районе задержали местного жителя по подозрению в угрозах убийством и нанесении телесных повреждений.

Инцидент произошёл в гостях, где во время совместного распития спиртного между мужчинами возник конфликт.

Подозреваемый, ранее судимый за аналогичное преступление, нанёс хозяину дома телесные повреждения и угрожал ему ножом. В настоящее время в отношении задержанного составлен административный протокол, и он помещён в изолятор временного содержания.

Потерпевший направлен на судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести вреда здоровью. Дознаватель устанавливает все обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: МВД Калмыкии