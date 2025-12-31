Сегодня в Москве для посетителей открылась персональная выставка калмыцкого художника Southside Grooven.

Это псевдоним автора, который родился в 1993 году в Элисте. Он покинул дом, поступив в Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. Работы Southside Grooven погружают в глубокие и очень личные воспоминания о родине — знакомые каждому студенту, который однажды уезжал в Москву или другие города. Каждый выходец из Калмыкии обязательно увидит в этих произведениях что-то своё, сокровенное и близкое. Выставка художника, хотя он и не имеет академического образования (творческий путь начал со стрит-арта), поднимает темы идентичности, культурной принадлежности, роли памяти поколений и личного опыта в жизни человека. Произведения разделены на три секции: графика, живопись и инсталляция.

Графика — это в определённом смысле отражение жизни в степном регионе в 1990-х и 2000-х годах, на которые пришлось детство автора. Тут представлена серия «Домашнее задание» (калм. «Герин даалhвр»). Для всех работ подобраны названия на калмыцком языке — слова и выражения, знакомые многим, кто рос в республике.

Работы секции живописи продолжают тему образования и посвящены «культу знаний», укоренившемуся в коллективном сознании жителей Калмыкии.

А тотальная инсталляция «Дорога в один плейлист» позволяет зрителю оказаться на борту «Последнего экспресса». Кстати, подборка аудио- и видеопроизведений к ней длится 22 часа — примерное время следования автобуса из Элисты в Москву. В момент его отправления Вечно Синее Небо (калм. «Мөңк Көк Теңгр») меняет свой цвет — признак больших перемен в жизни его пассажиров.

Среди персональных выставок автора — выставки в Make Your Mark Gallery и Space 81 в Финляндии в 2023 году. Работы находятся в частных коллекциях России, Финляндии и Швеции. Последние несколько лет посвятил студийной работе, создавая живопись и графику. На открытии выставки в Москве приняли участие представители Полпредства Калмыкии. Экспозиция продлится до 8 марта.

Фото: Постпредство Калмыкии, SISTEMA GALLERY