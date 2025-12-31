За прошедшую неделю на дорогах Калмыкии произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили травмы различной степени тяжести.
24 января в Элисте, на улице Кирова, водитель автомобиля Nissan Almera, выезжая со второстепенной дороги, допустил столкновение с Lada Granta. В результате аварии с травмами в медицинское учреждение доставлена 35-летняя пассажирка.
На основе данных автоматической фиксации за этот период сотрудниками Госавтоинспекции вынесено 1236 постановлений об административных правонарушениях.
Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия