27 января, 12:31
 -19 °C
90,29
76,01
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
27 января, 09:27
НовостиСобытие

За прошедшую неделю на дорогах Калмыкии произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили травмы различной степени тяжести.

За прошедшую неделю на дорогах Калмыкии произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили травмы различной степени тяжести.

24 января в Элисте, на улице Кирова, водитель автомобиля Nissan Almera, выезжая со второстепенной дороги, допустил столкновение с Lada Granta. В результате аварии с травмами в медицинское учреждение доставлена 35-летняя пассажирка.

На основе данных автоматической фиксации за этот период сотрудниками Госавтоинспекции вынесено 1236 постановлений об административных правонарушениях.

Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия