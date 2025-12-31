Прокуратура Элисты на основании сообщения в региональном СМИ организовала проверку температурного режима в детском саду № 20 «Нарн».

Обнародованные данные нашли подтверждение: в ряде помещений здания дошкольного учреждения температура не соответствовала установленной законодательством норме. В целях защиты прав детей начальнику Управления образования администрации прокурор города внес представление. Воспитанников перевели в те помещения детсада, где температурный режим в пределах нормы.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия