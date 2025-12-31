26 января, 19:15
26 января, 16:10
НовостиСобытие

️В Городовиковском районе раскрыли кражу денег в сетевом магазине.

В полицию обратилась местная жительница, сообщившая о пропаже банкноты номиналом 5 000 рублей после посещения магазина. Участковые изучили записи с камер видеонаблюдения. Установлено, что 56-летний местный житель, находясь в кассовой зоне, обнаружил купюру на полу и присвоил её себе, не сообщив о находке. Мужчина признал свою вину. Следователь проводит мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Фото: МВД Калмыкия

