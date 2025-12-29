Провожаем уходящий год знаковой встречей с прославленным земляком.

Это не только боевой офицер, но и смелый, стойкий, талантливый, мудрый человек – истинный лидер. Так отозвался глава Калмыкии о старшем лейтенанте, Герое России Наране Очир-Горяеве. «Президент страны лично пригласил его выступить сначала на заседании Совета Безопасности, а затем и в эфире ежегодной Прямой линии», – отметил Бату Хасиков. Глава региона и Герой России встретились с участниками Движения Первых в Доме молодежи. Сегодня заместитель командира батальона мотострелковой казачьей бригады им. Матвея Платова Наран Очир-Горяев был также гостем студии ГТРК «Калмыкия».

📼Интервью с Героем России Нараном Очир-Горяевым смотрите завтра в 21:00 на «Россия 24».