Генеральный директор одной из автошкол Элисты предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе и подделке документов.

По версии следствия, в 2024 году обвиняемый получил от пяти граждан денежные средства за выдачу поддельных свидетельств о профессии водителя и тракториста-машиниста. Обучение и проверка знаний при этом не проводились. Также им было изготовлено семь фиктивных документов.

Обвиняемый полностью признал вину. Для обеспечения возмещения ущерба на его имущество и денежные средства наложен арест. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

🎙И вот, что сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Республике Калмыкия Ирина Бадмаева

Видео: Следком Калмыкии