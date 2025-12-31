В Малодербетовском районе полиция расследует уголовное дело о вымогательстве.

По предварительным данным, конфликт на бытовой почве между местным жителем и двумя его знакомыми перерос в вымогательство 5000 рублей, а затем в драку. Все участники инцидента обратились за медицинской помощью.

По факту драки возбуждено административное дело о побоях. Следственным отделением также возбуждено уголовное дело о вымогательстве, совершённом группой лиц с применением насилия. Один из подозреваемых задержан и заключён под стражу, второй находится на лечении в медицинском учреждении. Следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Фото: МВД Калмыкии