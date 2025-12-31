Сегодня в Элисте стартует приём заявок на участие в программе «Поддержка молодых семей».

Участниками могут стать семьи, если возраст обоих супругов не превышает 35 лет, семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, а также имеет доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства, достаточные для приобретения жилья (например, сбережения, материнский капитал). Средства сертификата можно направить на ипотеку, строительство частного дома или долевое строительство в МКД. Выплата предоставляется в размере не менее 30% расчётной стоимости жилья для семей, не имеющих детей, и 35% – для семей, имеющих одного ребёнка или более, а также для неполных семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребёнка или более.