21 января, 12:09
 -9 °C
91,2
77,82
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
21 января, 08:43
НовостиСобытие

В посёлке Сарпа индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности за незаконную финансовую деятельность.

В посёлке Сарпа индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности за незаконную финансовую деятельность.

Он создал интернет-сайт и телеграм-канал, где предлагал услуги «пассивного дохода» — инвестиции и займы под залог, не имея на это законных оснований.

Прокуратура Кетченеровского района выявила нарушения и возбудила в отношении предпринимателя дело. Мировой судья назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Прокуратура напоминает гражданам о необходимости проверять законность деятельности лиц, предлагающих финансовые услуги, чтобы избежать потери денег.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия