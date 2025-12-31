В посёлке Сарпа индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности за незаконную финансовую деятельность.

Он создал интернет-сайт и телеграм-канал, где предлагал услуги «пассивного дохода» — инвестиции и займы под залог, не имея на это законных оснований.

Прокуратура Кетченеровского района выявила нарушения и возбудила в отношении предпринимателя дело. Мировой судья назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Прокуратура напоминает гражданам о необходимости проверять законность деятельности лиц, предлагающих финансовые услуги, чтобы избежать потери денег.