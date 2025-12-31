27 января, 12:30
27 января, 09:25
НовостиСобытие

Многодетная мама из села Приютное открыла собственное ателье.

Превратить хобби в полноценную работу помог соцконтракт. Теперь увлечение Элимы Джабраиловой приносит доход ее большой семье, а жителям райцентра — пользу. В этом году в Калмыкии в рамках нацпроекта «Семья» планируют заключить 719 социальных контрактов. Это на сотню больше, чем годом ранее. Все возрастающую востребованность среди населения этой меры поддержки отметили сегодня в профильном ведомстве.

📼Подробнее в видеоматериале

