27 января, 11:07
НовостиСобытие

В селе Троицкое конфликт между родственниками привёл к драке

В селе Троицкое конфликт между родственниками привёл к драке

Следственно-оперативной группой было установлено, что ссора произошла во время совместного распития спиртного. Один из участников нанёс другому несколько ударов табуретом. Также телесные повреждения получила мать потерпевшего, пытавшаяся остановить драку. Подозреваемый угрожал им ножом.

Фигурант задержан полицией. Потерпевшие направлены в медучреждение для определения тяжести травм. По факту происшествия решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: МВД Калмыкии

