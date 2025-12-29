Участник кадровой программы «Герои 08», первый заместитель атамана и ветеран СВО Мингиян Нахошкин стал членом Общественной палаты Республики Калмыкия.
Соответствующий указ подписал глава региона Бату Хасиков.
Основными задачами Общественной палаты являются решение ключевых вопросов социально-экономического развития, защита прав граждан и укрепление демократических основ гражданского общества.
С назначением коллегу поздравил атаман Чимид Джангаев:
«Мингиян Владимирович – родовой казак, ветеран СВО, человек, посвятивший военной службе более 10 лет. Он, как никто другой, достоин отстаивать интересы граждан. От имени казаков округа поздравляю брата-казака с назначением. В добрый час!»
Фото: Союз казачьей молодежи Калмыкии