30 декабря, 20:53
НовостиСобытие

Участник кадровой программы «Герои 08», первый заместитель атамана и ветеран СВО Мингиян Нахошкин стал членом Общественной палаты Республики Калмыкия.

Соответствующий указ подписал глава региона Бату Хасиков.

Основными задачами Общественной палаты являются решение ключевых вопросов социально-экономического развития, защита прав граждан и укрепление демократических основ гражданского общества.

С назначением коллегу поздравил атаман Чимид Джангаев:

«Мингиян Владимирович – родовой казак, ветеран СВО, человек, посвятивший военной службе более 10 лет. Он, как никто другой, достоин отстаивать интересы граждан. От имени казаков округа поздравляю брата-казака с назначением. В добрый час!»

Фото: Союз казачьей молодежи Калмыкии

