1 января, 15:36

Настоятель церкви удостоен звания «Почетный житель Яшкульского района».

Настоятель церкви удостоен звания «Почетный житель Яшкульского района».

Протоиерей Федор Богуцкий не просто священнослужитель, а искренний друг и мудрый наставник для многих жителей калмыцкого поселка. Он настоятель церкви Святого благоверного князя Александра Невского. Проповеди отца Федора вдохновляют на добрые дела, учат милосердию и состраданию. Он всегда там, где нужна поддержка.

Благодаря неустанным трудам протоиерея храм Александра Невского стал настоящим центром притяжения, где не только совершаются таинства и богослужения, но и ведется просветительская работа для детей и взрослых. Деятельность отца Федора — пример того, как можно способствовать укреплению межконфессионального мира, уважения и согласия.

Фото: Яшкуль - энкр мини hазр!

