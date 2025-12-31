В Калмыкии лису, забежавшую в один из районов города, поймали и вернули в дикую природу.

Сотрудники Министерства природных ресурсов республики отловили животное и после осмотра выпустили его в лесной массив за пределами населённого пункта. Информация была получена в ходе мониторинга городских сообществ.

Угрозы для жителей не возникло. Ведомство напоминает, что при встрече с диким животным в городе не следует приближаться к нему, пытаться накормить или вступать в контакт. О таких случаях необходимо незамедлительно сообщать в профильные службы.