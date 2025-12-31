26 января, 19:33
 -20 °C
90,29
76,01
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
26 января, 16:16
НовостиСобытие

В Калмыкии лису, забежавшую в один из районов города, поймали и вернули в дикую природу.

Сотрудники Министерства природных ресурсов республики отловили животное и после осмотра выпустили его в лесной массив за пределами населённого пункта. Информация была получена в ходе мониторинга городских сообществ.

Угрозы для жителей не возникло. Ведомство напоминает, что при встрече с диким животным в городе не следует приближаться к нему, пытаться накормить или вступать в контакт. О таких случаях необходимо незамедлительно сообщать в профильные службы.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия