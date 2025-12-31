Рифат Сабитов прокомментировал новые правила для банков и клиентов: «Это реакция на масштабное мошенничество»

Банк России с января 2026 года вводит обновленные критерии подозрительных операций. Перечень признаков мошенничества почти удвоен, действующие нормы утратят силу.

Под усиленный контроль попадут переводы «самому себе» через СБП и операции от 200 тысяч рублей, если деньги в течение суток уходят человеку без недавних финансовых связей. Учитываются: смена номера телефона перед переводом, технические аномалии устройств и отдельные операции с цифровым рублем.

Если средства переведены на счёт из базы мошенников ЦБ, банк обязан возместить ущерб. Также предусмотрены уведомления клиентов, временные блокировки переводов и ограничения дистанционного доступа.

Нововведения прокомментировал председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, эксперт РОЦИТ, зампред Общественного совета при Минцифры России, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов:

«На первый взгляд, кому-то эти меры покажутся лишними и неудобными, потому что теперь где-то дольше проходит перевод, где-то нужно лишний раз подтвердить операции. Но важно понимать две вещи. Во-первых, такие вещи не берутся с потолка, это реакция на реальную угрозу, на масштабное мошенничество. Когда у людей ежегодно крадут миллиарды, государство просто не может закрывать на это глаза, потому что защита граждан — его главная обязанность».

Во-вторых, отметил Рифат Сабитов, даже если взаимодействие с банком станет чуть менее удобным, это все равно лучше, чем потерять деньги навсегда.

«Подтверждение операции со своими средствами — это способ их сохранить, а украденные деньги, как показывает практика, вернуть почти невозможно», — добавил эксперт.

Фото: Общественная палата РФ