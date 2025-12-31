26 января, 19:15
26 января, 16:04
НовостиСобытие

️Злоумышленники массово рассылают в мессенджерах сообщения с вредоносными ссылками, маскируя их под личное общение.

Отдел по борьбе с киберпреступлениями МВД по Калмыкии предупреждает, что переход по такой ссылке или открытие вложения активирует вирус. Это предоставляет мошенникам доступ к устройству.

В случае получения подозрительного сообщения не переходите по ссылкам. Если вы уже открыли файл, рекомендуется немедленно перевести телефон в авиарежим, чтобы заблокировать передачу данных и активность вредоносной программы.

Фото и видео: МВД Калмыкии

