️Злоумышленники массово рассылают в мессенджерах сообщения с вредоносными ссылками, маскируя их под личное общение.

Отдел по борьбе с киберпреступлениями МВД по Калмыкии предупреждает, что переход по такой ссылке или открытие вложения активирует вирус. Это предоставляет мошенникам доступ к устройству.

В случае получения подозрительного сообщения не переходите по ссылкам. Если вы уже открыли файл, рекомендуется немедленно перевести телефон в авиарежим, чтобы заблокировать передачу данных и активность вредоносной программы.

Фото и видео: МВД Калмыкии