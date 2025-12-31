Обнародованные данные нашли подтверждение: в ряде помещений здания дошкольного учреждения температура не соответствовала установленной законодательством норме. В целях защиты прав детей начальнику Управления образования администрации прокурор города внес

Турнир объединил пять команд из Лаганского района и Элисты. Ребята состязались в огневой подготовке, навыках первой помощи, перетягивании каната и знании биографии героя. По итогам упорных состязаний первое место заняли курсанты Центра «ВОИН» из школы № 15 города Элисты.