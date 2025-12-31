27 января, 16:14
27 января, 11:08
НовостиСобытие

Память о трагедиях и подвигах Великой Отечественной жива постоянно, она не зависит от круглых дат.

27 января 1944 года Ленинград был полностью освобождён от вражеской блокады. Подвиг ленинградцев стал неотъемлемой частью нашего национального самосознания, а его защита – долгом перед теми, кто отдал жизнь за свободу Родины. Принцип «Никто не забыт, ничто не забыто» объединяет всю страну, выходя далеко за рамки юбилейных дат. Он проявляется в повседневном уважении к истории, в семейных рассказах, в работе поисковых отрядов и в массовом участии в акциях памяти.

