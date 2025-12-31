«Россети» подготовили сетевую инфраструктуру для подключения новой солнечной электростанции в Калмыкии.

Специалисты «Россети Юг» завершили работы по выдаче в сеть 63 МВт мощности Лаганской солнечной электростанции (СЭС), которая строится на юго‑востоке Калмыкии. Развитие «зеленой» генерации — один из приоритетов республики.

Для подключения СЭС к сети энергетики возвели заходы воздушной линии электропередачи 110 кВ и реконструировали пять трансформаторных подстанций.

Ранее «Россети Юг» обеспечили выдачу мощности четырёх СЭС Калмыкии, включая ещё одну электростанцию на 63 МВт в Лаганском районе. Кроме того, для крупнейшей в России Аршанской СЭС, расположенной вблизи Элисты, был создан новый питающий центр 110 кВ «Нарн», который вошёл в число наиболее современных энергообъектов республики.

Всего за 2025 год в сети калмыцкого филиала «Россети Юг» поступило свыше 772 млн кВт·ч «зеленой» энергии.

Фото: Россети