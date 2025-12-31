7 января, 16:19
Степной орел из Калмыкии обнаружен в Индии.

Птицу с кольцом H-646 сфотографировали на скотомогильнике в штате Гуджарат. Этот орел был окольцован в Яшкульском районе в июне 2023 года. Спустя шесть месяцев, в декабре того же года, его обнаружили на расстоянии более 3400 километров от места гнездования.

Находка подтверждает явление перекрестной миграции у степных орлов. Особи из калмыцкой популяции, чьи сородичи обычно зимуют на Аравийском полуострове, могут выбирать иные пути, например, в Индо-Пакистанский регион.

Фото: Заповедник "Черные земли"

