20 мая, 15:02
Новости

Уже с 1 сентября в школах начнут изучать искусственный интеллект ?

Такой профиль появится в рамках информатики углублённого уровня. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов:

— «В пример приведу новый профиль «Искусственный интеллект», который мы включили в олимпиаду по информатике. Он оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с 2026/27 учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета.»

Ранее Минпросвещения РФ включило учебники «Введение в искусственный интеллект» для 5–6, 7–8 и 9 классов в федеральный перечень школьных учебников.

