При аренде земли у реки Волги в Юстинском районе нашли несоответствия

Администрация Цаганаманского СМО передала в аренду местному предпринимателю участок сроком на пять лет. Земля предназначалась для сельскохозяйственного производства, но частично располагалась в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе реки Волги.

Водный кодекс РФ запрещает в таких зонах распашку, размещение отвалов грунтов, выпас скота и организацию летних лагерей. Однако на арендованном участке разместили откормочную площадку для крупного рогатого скота.

Предприниматель оштрафован на 8 тысяч рублей по статье 8.42 КоАП РФ. Прокуратура республики также направила в Арбитражный суд иск о сносе самовольной постройки на участке. Устранение выявленных несоблюдений остаётся на контроле.

Фото: Прокуратура Республики Калмыкия