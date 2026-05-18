19 мая, 18:52
Поголовье овец в регионе пополнилось более, чем 1 млн. ягнят

Профильное ведомство подвело предварительные итоги окотной компании. Большинство хозяйств достигли стопроцентного результата. В лидерах - племзавод «Кировский» Яшкульского района, который зарекомендовал себя как надёжный центр племенного животноводства. Предприятие специализируется на разведении овец калмыцкой курдючной породы — выносливой, адаптированной к местным условиям и отличающейся высокой продуктивностью. Хорошие показатели продемонстрировали и фермеры Юстинского района: в этом году они получили около 130 тысяч ягнят. Это результат не только кропотливого их труда, но и системной поддержки отрасли, прокомментировали в ведомстве.

