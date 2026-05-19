Житель Юстинского района задержан за незаконный оборот наркотиков
В посёлке Комсомольский участковым уполномоченным полиции совместно с оперативниками уголовного розыска задержан 33-летний местный житель. При нём обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения, имеющим специфический запах.
Мужчина пояснил, что в пакете находятся листья дикорастущей конопли, собранные им накануне для личного употребления.
Вещество примерным весом 120 граммов направлено на экспертизу. По её результатам следственными органами будет принято процессуальное решение.
Фото: МВД Калмыкии