20 мая, 10:09
НовостиСобытие

Житель Юстинского района задержан за незаконный оборот наркотиков

В посёлке Комсомольский участковым уполномоченным полиции совместно с оперативниками уголовного розыска задержан 33-летний местный житель. При нём обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения, имеющим специфический запах.

Мужчина пояснил, что в пакете находятся листья дикорастущей конопли, собранные им накануне для личного употребления.

Вещество примерным весом 120 граммов направлено на экспертизу. По её результатам следственными органами будет принято процессуальное решение.

Фото: МВД Калмыкии

