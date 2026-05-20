Не стало Владимира Овечкина

Сегодня печальную весть сообщила пресс-служба элистинской горадминистрации. Почетный гражданин Калмыкии Владимир Федорович Овечкин более 20 лет возглавлял Республиканский совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, работал военным комиссаром Элисты, руководил Общественной приемной полномочного председателя Президента РФ в ЮФО по Калмыкии. Не раз избирался городским депутатом. Траурная церемония прощания с Владимиром Овечкиным состоится 24 мая в Культурном центре «Родина».

