АВТОБУС И ПАССАЖИР: ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ПОЕЗДКИ

Госавтоинспекция Калмыкии напоминает: общественный транспорт — зона повышенной ответственности.

🚍 Водителям автобусов:

Жизнь пассажиров — ваш приоритет. Неукоснительно соблюдайте скоростной режим и интервалы движения. Начинайте маневр только при полностью закрытых дверях. Избегайте резких торможений, особенно в плотном потоке: в салоне могут быть дети и пожилые люди, которым трудно удержать равновесие.

🤝 Пассажирам:

• Крепко держитесь за поручни до полной остановки транспорта.

• Не отвлекайте водителя во время движения.

• Ожидайте транспорт строго на посадочных площадках.

🚷 Пешеходам:

Никогда не обходите автобус ни спереди, ни сзади! Дождитесь его отправления, чтобы дорога просматривалась в обе стороны. Помните о «слепых зонах» крупногабаритной техники.

Безопасность в городе начинается с взаимного уважения и железной дисциплины!

#Элиста #Госавтоинспекция08 #ОбщественныйТранспорт #Калмыкия #Безопасность #ПДД #Автобус

