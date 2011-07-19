АВТОБУС И ПАССАЖИР: ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ПОЕЗДКИ
Госавтоинспекция Калмыкии напоминает: общественный транспорт — зона повышенной ответственности.
🚍 Водителям автобусов:
Жизнь пассажиров — ваш приоритет. Неукоснительно соблюдайте скоростной режим и интервалы движения. Начинайте маневр только при полностью закрытых дверях. Избегайте резких торможений, особенно в плотном потоке: в салоне могут быть дети и пожилые люди, которым трудно удержать равновесие.
🤝 Пассажирам:
• Крепко держитесь за поручни до полной остановки транспорта.
• Не отвлекайте водителя во время движения.
• Ожидайте транспорт строго на посадочных площадках.
🚷 Пешеходам:
Никогда не обходите автобус ни спереди, ни сзади! Дождитесь его отправления, чтобы дорога просматривалась в обе стороны. Помните о «слепых зонах» крупногабаритной техники.
Безопасность в городе начинается с взаимного уважения и железной дисциплины!
