В Калмыкии запускают проект «День Республики Калмыкия со Знанием»

18 мая во всех школах и колледжах республики пройдут классные часы, посвящённые Дню Республики. 5 июля этого года автономии Калмыкии исполняется 106 лет.

Лекторами выступят члены региональной Общественной палаты, главы районов и сельских муниципальных образований, депутаты, почётные жители, старейшины, ветераны, руководители предприятий, деятели культуры и спорта.

Они познакомят школьников и студентов с важнейшими историческими датами, личностями и событиями, связанными с Калмыкией, обсудят вклад республики в общероссийское наследие и её современные достижения.

