Полицейскими Калмыкии задержана пособница мошенников, выманивших у жительницы Малодербетовского района свыше 7 млн рублей.

Потерпевшей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительного ведомства и под предлогом проверки соцвыплат выведал номер СНИЛС. Затем подключились лже-представители Центробанка и ФСБ. Женщину запугали уголовным делом и убедили следовать инструкциям. Она перевела 7,5 млн рублей на другой счёт, обналичила и передала курьеру. Спустя девять дней, не дождавшись возврата, обратилась в полицию. Курьер — 21-летняя жительница Перми — задержана в Волгограде. Созналась, что за вознаграждение перевела деньги «кураторам». Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Подозреваемая арестована, устанавливаются остальные фигуранты.