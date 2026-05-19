  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 мая, 10:34
НовостиСобытие

Полицейскими Калмыкии задержана пособница мошенников, выманивших у жительницы Малодербетовского района свыше 7 млн рублей.

Полицейскими Калмыкии задержана пособница мошенников, выманивших у жительницы Малодербетовского района свыше 7 млн рублей.

Потерпевшей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительного ведомства и под предлогом проверки соцвыплат выведал номер СНИЛС. Затем подключились лже-представители Центробанка и ФСБ. Женщину запугали уголовным делом и убедили следовать инструкциям. Она перевела 7,5 млн рублей на другой счёт, обналичила и передала курьеру. Спустя девять дней, не дождавшись возврата, обратилась в полицию. Курьер — 21-летняя жительница Перми — задержана в Волгограде. Созналась, что за вознаграждение перевела деньги «кураторам». Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Подозреваемая арестована, устанавливаются остальные фигуранты.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия