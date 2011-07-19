  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
21 мая, 09:13

Нина Харинова — серебряный призер Чемпионата России по панкратиону!

Нина Харинова — серебряный призер Чемпионата России по панкратиону!

Нина Харинова — серебряный призер Чемпионата России по панкратиону!

На Чемпионате России по панкратиону в Сочи Калмыкию представила Нина Харинова (весовая категория до 64 кг). Спортсменка прошла первый бой, одержав уверенную победу по очкам. В полуфинале одержала победу болевым приемом (рычаг локтя) и вышла в финал, получив во время боя серьезную травму колена.🙏

В финале Нина проявила исключительную волю к победе, выйдя против соперницы на поединок. Бой прошёл в тяжёлой борьбе, травма не позволила реализовать весь потенциал./p>

👏 Поздравляем Нину и её тренера Игоря Харинова, желаем скорейшего выздоровления и новых ярких побед!

Видео: Правительство Калмыкии

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Другие новости по теме
По вине пьяного водителя пострадали дети
19 июля 2011, 16:27
По вине пьяного водителя пострадали дети
Государственному пожарному надзору исполняется 84 года
19 июля 2011, 15:10
Государственному пожарному надзору исполняется 84 года
Яшкуляне впереди всех по заготовке сена
19 июля 2011, 14:13
Яшкуляне впереди всех по заготовке сена
Победитель тендера на строительство водовода станет известен 12 августа
19 июля 2011, 13:30
Победитель тендера на строительство водовода станет известен 12 августа
Роспотребнадзор выявил контрафактные товары для детей
18 июля 2011, 17:43
Роспотребнадзор выявил контрафактные товары для детей
Переселенцы из аварийного дома въехали в необустроенные квартиры
18 июля 2011, 16:58
Переселенцы из аварийного дома въехали в необустроенные квартиры
Как сохранить численность сайгаков?
18 июля 2011, 16:11
Как сохранить численность сайгаков?
Сотрудники ПДН контролируют неблагополучные семьи и ночную жизнь подростков
18 июля 2011, 15:35
Сотрудники ПДН контролируют неблагополучные семьи и ночную жизнь подростков
Трое пострадавших в результате ДТП в Яшкульском районе
18 июля 2011, 14:20
Трое пострадавших в результате ДТП в Яшкульском районе
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия