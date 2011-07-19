Нина Харинова — серебряный призер Чемпионата России по панкратиону!

На Чемпионате России по панкратиону в Сочи Калмыкию представила Нина Харинова (весовая категория до 64 кг). Спортсменка прошла первый бой, одержав уверенную победу по очкам. В полуфинале одержала победу болевым приемом (рычаг локтя) и вышла в финал, получив во время боя серьезную травму колена.🙏

В финале Нина проявила исключительную волю к победе, выйдя против соперницы на поединок. Бой прошёл в тяжёлой борьбе, травма не позволила реализовать весь потенциал./p>

👏 Поздравляем Нину и её тренера Игоря Харинова, желаем скорейшего выздоровления и новых ярких побед!

Видео: Правительство Калмыкии