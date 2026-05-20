21 мая, 11:48
Новости

Прокуратура Юстинского района взыскала 980 тыс. рублей в пользу пострадавшего от мошенников

Прокуратура провела проверку по обращению 59-летнего местного жителя, имеющего инвалидность. Установлено: в марте 2025 года заявителю поступили звонки от телефонных мошенников, которые обманом убедили его перевести 980 тыс. рублей на счёт постороннего лица.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В ходе расследования установлена личность владельца счёта — им оказался 24-летний житель Астраханской области.

Прокурор Юстинского района обратился в суд с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объёме. Фактическое исполнение решения находится на контроле прокуратуры района.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

