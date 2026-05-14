16 мая, 09:30
НовостиСобытие

В Элисте водитель совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.

15 мая 2026 года в 22:10 19-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада-Приора», двигался по улице Клыкова. В районе нерегулируемого пешеходного перехода он допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода.

Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Видео: Госавтоинспекция Республики Калмыкия

