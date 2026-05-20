21 мая, 11:31
НовостиСобытие

Полицейские Малодербетовского района задержали «дроппера» в Москве

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Малодербетовский» задержали 55-летнюю подозреваемую на территории Москвы. Установлена её причастность к мошеннической схеме в отношении жителя Октябрьского района.

Злоумышленники получили доступ к банковскому приложению пострадавшего, оформили потребительский кредит на 239 000 рублей и перевели средства на подконтрольный счёт. Задержанная созналась: за вознаграждение она получала деньги от потерпевших и перенаправляла их на счета третьих лиц, зная о преступном происхождении средств.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража с банковского счёта»). Устанавливается круг других потерпевших и иных фигурантов преступления.

Фото: МВД Калмыкии

