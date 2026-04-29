Спортсмены из Калмыкии вошли в сборную России по хапкидо.

На чемпионате и первенстве страны в Казани, проходивших с 24 по 26 апреля, они завоевали шесть медалей. Первые места заняли Дарсен Хакулов и Адьян Очиров. Серебряными призёрами стали Ангира Самтонова и Дария Колосова. Бронзу завоевали Анастасия Окунова и Даяна Покачкова. Победители вошли в состав сборной России и выступят на первенстве мира в Киргизии в сентябре.

