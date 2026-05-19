20 мая, 14:14
Новости

Жители Черноземельского района собрали средства на детектор дронов для земляка

Детская команда «Хамдан» под руководством наставника Анны Лиджиевой приняла участие во всероссийской акции «Я — гражданин России». Ее участники выступили инициатором сбора на покупку детектора дронов для воспитанника Ачинеровской школы, который сейчас защищает Родину на передовой.Инициативу детей поддержал весь район. Совместными усилиями собрали 90 тысяч рублей. Средства направлены в проект Народного фронта «Всё для Победы!».В ближайшее время детектор дронов передадут бойцу.

Видео: Народный фронт | Республика Калмыкия

