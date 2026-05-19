Житель Калмыкии осужден в Астрахани за избиение брата

В областном управлении ФСБ сообщили, что поводом для уголовного дела стала продажа земельных паев в 2014 году. Тогда брат фигуранта распорядился семейной землей, а вырученные средства родственники поделили между собой, не имея друг к другу претензий. Однако позже мужчина решил, что получил слишком мало. Он потребовал от брата еще два миллиона рублей, а после отказа избил его и пригрозил новой расправой. Потерпевший согласился отдать деньги, но в момент передачи суммы вымогателя задержали оперативники при поддержке росгвардейцев. Суд приговорил мужчину к трем годам колонии строгого режима.

