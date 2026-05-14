В Институте молекулярной биологии РАН заявили о начале прохождения клинических испытаний отечественного препарата для лечения Альцгеймера. Теперь Россия входит в очень узкий круг стран, у которых есть такие перспективные медицинские разработки. Вместе с этим руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила о первых успехах российской вакцины от рака. Первые пять пациентов уже получили препарат и хорошо переносят его. Российские учёные и медики добиваются выдающихся успехов и выводят страну в число лидеров по производству уникальных современных лекарств.