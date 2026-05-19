Житель Яшалтинского района предстанет перед судом за пьяное вождение и попытку дачи взятки

Городовиковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Калмыкия завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего жителя села Солёное. Он обвиняется по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ и ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ. По версии следствия, 4 марта текущего года сотрудники полиции остановили легковой автомобиль под управлением обвиняемого. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения и вновь находился в нетрезвом виде. Осознавая последствия, мужчина попытался передать полицейским взятку в размере 40 тысяч рублей. Сотрудники полиции от денег отказались и пресекли противоправные действия. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. И вот что сообщила помощник руководителя следственного управления СК России по Республике Калмыкия Тамара Эльдеева.

